Son Dakika Haberleri: İzmir'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu
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İzmir'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu

23 dakika önce

İzmir Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İzmir'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu, System.String[]
İzmir Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Balçova Termal Otel'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatan uğruna canını hiçe saymış kahramanlar ve aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Milletin bekası ve devletin geleceği için şehitlik ve gazilik bilincinin büyük önem taşıdığına işaret eden Ayyıldız, "Yaşadığımız topraklar bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bunun için minnettarız." dedi.
Ayyıldız, hem şehit aileleri hem de gazilerin sorunlarını çözmeyi de görev bildiklerini ifade etti.
İftar programı, ilahilerle sona erdi.
Programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, resmi kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:53 Kaynak: AA
İzmir Valiliği, İzmir, Güncel
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