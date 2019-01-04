İzmir'de Şehit Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can Anıldı (2)
1 saat önce
ŞEHİT FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDIİzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına mermer kitabe yerleştirildi.
ŞEHİT FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDI İzmir
Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin
'in heykelinin yanına mermer kitabe yerleştirildi. İzmir Adliyesi'nde CHP
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır
'ın da katıldığı anma töreninin ardından, kitabenin açılışı yapıldı. İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan mermer kitabede, 'Ya fettah ya rahman şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şehadet mertebesine ulaşmıştır' ifadeleri yer aldı.
Mehmet CANDAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:05 Kaynak: DHA
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