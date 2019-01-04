Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şehit Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can Anıldı

İzmir'de Şehit Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can Anıldı

1 saat önce

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDIİzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına kitabe yerleştirildi.

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)

FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDI

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına kitabe yerleştirildi. İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan mermer kitabede 'Ya fettah ya rahman şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şahadet mertebesine ulaşmıştır' ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

Polis, Fethi Sekin, İzmir, Güncel
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