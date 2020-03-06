İzmir'de şehitler anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de şehitler anıldı - Son Dakika

İzmir'de şehitler anıldı

6 saat önce

AK Ocaklar Derneği İzmir İl Başkanlığı, "Şehitler Tepesi Boş Değil" programı kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte tüm şehitleri andı.

İzmir'de şehitler anıldı, System.String[]

AK Ocaklar Derneği İzmir İl Başkanlığı, "Şehitler Tepesi Boş Değil" programı kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte tüm şehitleri andı.


AK Ocaklar Derneği İzmir İl Başkanlığı, şehitleri unutmadı. İl başkanlığı, "Şehitler Tepesi Boş Değil" programı kapsamında ise Konak Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. Programda, şehitler için mevlit okutulup, lokma dağıtıldı. Dualar edilerek şehitlerin anıldığı programa; AK Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, AK Ocaklar İzmir İl Başkanı Ömer Çakmak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı - İZMİR

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lise öğrencileri, konuşmakta zorluk çeken yatalak hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan iletişim sistemi tasarladı
Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]