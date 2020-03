İzmir'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrası şehit olan 36 askerimiz için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleşen hava saldırısında 36 askerimizin şehit olmasının ardından, vatandaşlar şehitlerine sahip çıkıyor. İzmir'de Milli Beka Hareketi Derneği tarafından düzenlenen şehitleri anma etkinliği Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşti. Gündoğdu Meydanı'nda İdlib'de şehit düşen askerlerimizin rütbeleri ve isimleri okundu. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin'in de katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



"Zulüm şatoları yıkılmalıdır; bertaraf edilmelidir"



Şehitleri anma etkinliğinde Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de Peygamber Efendimize komşu gönderdiğimiz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için bu kutlu topraklarda toplanmış bulunmaktayız. Bu kutlu topraklar İzmir topraklarıdır. Yani düşman işgalinde 100 sene önce bu aziz topraklarda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in olduğu topraklardır. Bu topraklar aziz ve muzaffer topraklardır. Bu topraklar şehitler diyarıdır. Efeler diyarıdır. Yiğitler diyarıdır. Akıncılar diyarıdır. Bu topraklar Erzurum'da Kara Fatma'ların dik duruş topraklarıdır. Birlik olmuş Türk Cumhuriyetinin, İslam'ın son ordusu, ümmetin son umudu, Türk ordusu Şam'a doğru ilerlemektedir. Zulüm şatoları yıkılmalıdır; bertaraf edilmelidir. Zulmün başrol oyuncuları da bertaraf edilmelidir. Gırtlağımıza kadar geldi. Şanlı ordumuz orada, biz de Milli Beka Hareketi olarak yüz binlerce üyemizle diyoruz ki devlet büyüklerimize; 'Cansa can, kansa kan, malsa mal.' Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimizin önüne geçmeye; etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız. Görüşümüz, duruşumuz, bakışımız, tarafımız, partimiz ne olursa olsun, tek kaygımız Türkiye Cumhuriyeti olsun. Şu anda yemin etmeliyiz. ya istiklal ya ölüm demeliyiz. ya olacağız, ya öleceğiz demeliyiz. İşte Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. İşte bir Kuvayimilliye ruhu başlattılar. Bu topraklarda ilk meşalesi de buradan yakıldı. İşte biz de Kuvayimilliye'nin bırakmış olduğu meşaleyi, milli bir hareket olarak en zirveye çıkarıp, bütün Türkiye'yi, sağcısı solcusu fark etmeksizin, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi.



Gıyabi cenaze namazı kılındı



Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen şehitleri anma etkinliğinde Numan Sarı, Kur'an tilavetinin ardından bir konuşma yaptı ve Sarı'nın imamlığında şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. - İZMİR