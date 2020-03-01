İzmir'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Milli Beka Hareketi Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 asker için gıyabi cenaze namazı kıldı. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimizin önüne geçmeye, etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız" dedi.

Milli Beka Hareketi Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerler için Gündoğdu Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şehit olan askerlerin rütbeleri ve isimleri okundu. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin'in de katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Burada konuşan Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de peygamber efendimize komşu gönderdiğimiz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için bu kutlu topraklarda toplanmış bulunmaktayız. Bu kutlu topraklar İzmir topraklarıdır. Yani düşman işgalinde 100 sene önce bu aziz topraklarda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in olduğu topraklardır. Bu topraklar aziz ve muzaffer topraklardır. Bu topraklar şehitler diyarıdır. Efeler diyarıdır. Yiğitler diyarıdır. Akıncılar diyarıdır. Bu topraklar Erzurum'da Kara Fatma'ların dik duruş topraklarıdır" dedi.

'ŞU AN BİR VE BİRLİK OLMA DURUMUNDAYIZ'

Birlik olmuş Türk Cumhuriyeti'nin, İslam'ın son ordusu, ümmetin son umudu olduğunu söyleyen Murat Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zulüm şatoları yıkılmalıdır, bertaraf edilmelidir. Zulmün başrol oyuncuları da bertaraf edilmelidir. Gırtlağımıza kadar geldi. Şanlı ordumuz orada, biz de Milli Beka Hareketi olarak yüz binlerce üyemizle diyoruz ki devlet büyüklerimize; 'Cansa can, kansa kan, malsa mal. Bizler de hazırız.' Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimizin önüne geçmeye; etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız. Görüşümüz, duruşumuz, bakışımız, tarafımız, partimiz ne olursa olsun, tek kaygımız Türkiye Cumhuriyeti olsun. Şu anda yemin etmeliyiz. 'Ya İstiklal ya ölüm' demeliyiz. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' demeliyiz. İşte Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. İşte bir Kuva-yi Milliye ruhu başlattılar. Bu topraklarda ilk meşalesi de buradan yakıldı. İşte biz de Kuva-yi Milliye'nin bırakmış olduğu meşaleyi, milli bir hareket olarak en zirveye çıkarıp, bütün Türkiye'yi, sağcısı solcusu fark etmeksizin, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi.

Daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından kalabalık olaysız dağıldı.