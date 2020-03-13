İzmir'de şehitler için hayır etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de şehitler için hayır etkinlikleri düzenlendi

6 saat önce

İzmir'in Konak ve Karaburun ilçelerinde şehit polis ve askerler için hayır organizasyonları düzenlendi.

İzmir'de şehitler için hayır etkinlikleri düzenlendi, System.String[]

İzmir'in Konak ve Karaburun ilçelerinde şehit polis ve askerler için hayır organizasyonları düzenlendi.

Karaburun Kaymakamlığı, 13 Mart 1982'de İzmir'in Balçova ilçesinde görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik için lokma hayrı yaptı.


Tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda dualar edildi.


Etkinliğe Kaymakam Serap Özmen Çetin, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demirer, Çelik'in ailesi ve emniyet mensupları katıldı.

Öte yandan İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kestanepazarı Camisi etrafındaki esnaf da terörle mücadelede şehit olan askerler için pide ve ayran dağıttı.


Cuma namazı sonrasında yapılan dağıtım sırasında Kuran-ı Kerim okundu.

Karaburun, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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