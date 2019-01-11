İzmir'de Sel...sağanak Yağış Sonrası Oluşan Sel Nedeniyle Tire-Belevi Karayolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
İzmir'de sel...Sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle Tire-Belevi karayolu ulaşıma kapandıİZMİR - İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.
İzmir
'de sel...Sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle Tire- Belevi
karayolu ulaşıma kapandı
İZMİR - İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, taşkının yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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