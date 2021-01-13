İzmir'de sele kapılan motosikletin sürücüsü o anları anlattı - Son Dakika

İzmir'deki sele kapılan motosikletinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kurye Mustafa Karınsızoğlu, yaşadığı tehlikeli anları paylaştı.

Bir firmada motorlu kurye olarak görev yapan Mustafa Karınsızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmura karşın Üçkuyular Mahallesi'ndeki müşteriye pizza siparişi yetiştirmek için yola çıktığını belirtti.

Sel nedeniyle motosikletten düştüğünü ve çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu aktaran Karınsızoğlu, büyük bir tehlike atlattığını vurguladı.

Karınsızoğlu, "Çevredekiler yardım etmeseler sokaktaki arabaya çarpıp sıkışacaktım. Hani 'Bir kaşık suda boğulmak' diye bir şey var ya, gerçekten bir kaşık suda boğuluyordum." dedi.

"Motosikletimi daha sonra buldum"

Sele kapılan motosikletini daha sonra bulduğunu bildiren Karınsızoğlu, kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle diğer motosikletli kuryelerin de büyük sıkıntı çektiğine dikkati çekti.

Kuryelerin yağmur çamur demeden müşterilere sipariş götürdüğünü anlatan Karınsızoğlu, şunları kaydetti:

"Yağmuru, çamuru patrona anlatamadık. Müşteri de 'Hava yağmurlu bakkala gitmeyeyim, sipariş vereyim.' diyor. Keşke biraz da bizi düşünseler. Soğukta, yağmurda götürdüğümüz yetmiyor, geç kaldığımız için iptal de ediyorlar. Sipariş soğuk geldiği için azar yiyoruz. Birçok arkadaşımızın siparişi dün geç gittiği için iptal edildi. İnsanlar koronavirüsten korktuğu için dışarı çıkmıyor ama biz çalışıyoruz. Müşteriler bizi düşünürse seviniriz."