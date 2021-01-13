İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı - Son Dakika

İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

13.01.2021 11:23
İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı, System.String[]

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selin en çok zarar verdiği Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selin en çok zarar verdiği Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kentte, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan araçlar çekicilerle kaldırılıyor. Selde kalan dükkanlar, arabalar ve evlerde hasar tespiti devam ediyor.

Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde sele aracında yakalanan ve bu anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Murat Topçu (48), ilk kez böylesi bir olaya tanık olduğunu dile getirdi.

Daha olumsuz bir durumla karşılaşmadığı için şükrettiğini ifade eden Topçu, "Aracım yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yumrukla ve tekmeyle aracımın kapısını açamadım. Sonra arka camı kırıp araçtan çıktım. Başka bir aracın üzerinde 45 dakika mahsur kaldım. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Komşularımın yardımıyla aracın üzerinden kurtulmayı başardım. Verilmiş sadakamız varmış. Canımıza gelmesin. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Topçu'nun araç içinde kalış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Topçu'nun aracından çıkma çabası yer alıyor.

Otomobili zarar gören ilçe sakinlerinden Taner Karadeniz, "Aracımın bulunduğu sokakta 7 araba birbirine girdi. Son 5-6 senedir oluyor bu olay yaşanıyor. Altyapı çalışması lazım." ifadelerini kulandı.

Ufuk Turhan ise sel sularının aracın içine girdiğini belirterek, "Çekici bekliyoruz. Aracımızı servise götüreceğiz. İşimize bile gidemedik." değerlendirmesinde bulundu

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkilemişti. Meteoroloji "kuvvetli yağış"ın etkili olduğunu ve yer yer metrekareye 77,9 kilogram yağış düştüğünü bildirmişti.

Karabağlar, Konak, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki kentimiz tamamen beyaza büründü Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Sele kapılan kadın tırın altında kaldı! Ölümle cebelleşme anları kamerada Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı
Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı         
11:11
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi         
10:54
Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi         
10:38
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor         
10:31
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti         
10:01
Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı         
09:48
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Yeni dönem resmen başladı! Artık trafik cezası araç kiralayana yazılacak Yeni dönem resmen başladı! Artık trafik cezası araç kiralayana yazılacak         
09:01
Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
08:24
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum         
07:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 11:33:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei