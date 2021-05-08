Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açılan semt pazarlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla İzmir'deki pazar yerlerinde tezgahlar kuruldu.

Az sayıda ve geniş aralıklı tezgah kurulan semt pazarlarına vatandaşlar HES kodu sorgulamasının ardından alındı. Zabıta ekipleri de pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe tedbirlerini denetledi.

Bostanlı pazarında tezgah açan esnaf Barış Dayan, pazarların açılmasının hem üretici hem tüketici için çok iyi olduğunu belirterek, "Tek gün izin verilse de ihtiyaç gideriliyor. 2 gün olsa daha iyi olur. Yoğun talep olunca sıkışıklık olabiliyor. İlgi güzel. 1 günlük de olsa nefes aldık." dedi.

Vatandaşlardan Lütfiye Özdemir pazarlar kapalıyken zorlandıklarını, açılmasıyla bol çeşit ve uygun fiyatlı sebze ve meyveye ulaşabildiklerini ifade ederek, "Bizi memnun etti. Kesemize göre. Manavlar pahalıydı" dedi.

Pazarların açılmasından memnun olduklarını söyleyen Özgür Öksüzler de "Dolapta bir şey kalmamıştı. Fiyatları yüksek buldum. Market fiyatlarıyla yarışıyor. Pazar daha taze oluyor bu nedenle tercih ediyorum" diye konuştu.