İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı devrildi.

İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan 35 S 65163 plakalı servis minibüsü, işçileri alıp fabrikadan yola çıktı. Fabrikadan Ankara Asfaltı Caddesi'ne çıkış yapan minibüse 35 GA 2918 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala savrulan minibüs devrilirken, servis aracının içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. 23 işçiyi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu kaza mahali savaş alanına dönerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan işçiler daha sonra ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kemalpaşa-İzmir karayolunda aksamalar yaşandı. Trafik akışı tek yönde sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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