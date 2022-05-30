İzmir'de korsan servislerle savaş - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de korsan servislerle savaş

30.05.2022 15:21
İzmir'de korsan servislerle savaş

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, kent genelinde korsan servisçilere karşı mücadele hareketi başlattı.

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, kent genelinde korsan servisçilere karşı mücadele hareketi başlattı. Denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Başkan Mert, "Vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapması amacıyla il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Korsan servis taşımacılığına asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert ve yönetim kurulu üyeleri, korsan servisçilere karşı etkin bir mücadele başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve il jandarma ekipleriyle 'Korsan Servisler ile Mücadele' çerçevesinde yapmış olduğu ortak denetimlere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılan Başkan Erdem Mert, korsan servis taşımacılığına geçit vermeyeceklerini söyledi. Başta okula giden çocuklar olmak üzere, kendilerinden hizmet alan insanların daha güvenli ellere emanet edilmesi, sağlıklı şekilde ulaşımlarının sağlanması, uygun ve güvenli servis araçları ile taşınması adına denetimleri artırdıklarını dile getiren Erdem Mert, "Vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapması amacıyla il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda yapılan denetimlerde, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi" dedi.

"Esnafımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Sahte plaka ve mükerrer plaka yönünden de araçların denetlendiğini ve denetimlerin süreceğini söyleyen Başkan Mert, servis araçlarının da kurallara uygunluk bakımından denetlendiğini ve kurallara uymayan araçlara otopark cezası, para cezası ve gerektiğinde trafikten men cezası uygulanabileceğini ifade etti. Başkan Mert, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürekli sahada olduklarının altını çizerek "Korsan araçların üzerine korkmadan, yılmadan gideceğiz dedik. Esnafımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Korsan araçlara yönelik denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde bizlerle birlikte bulunan İzmir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürümüz Şamil Özgülü'ye, jandarma trafik ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'de korsan servislerle savaş
İzmir'de korsan servislerle savaş
İzmir'de korsan servislerle savaş
İzmir'de korsan servislerle savaş
İzmir'de korsan servislerle savaş
İzmir'de korsan servislerle savaş
İzmir'de korsan servislerle savaş

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de korsan servislerle savaş - Son Dakika


Son Dakika
18:39 21yaşındaki Azra'yı vahşice katletmişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:48:44. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de korsan servislerle savaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement