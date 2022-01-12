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İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

12.01.2022 00:13
İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

O.G. (42) idaresindeki 35 FP 846 plakalı servis minibüsü, Kemalpaşa-İzmir yolu Kızılüzüm mevkinde karşı yönden gelen E.A'nın (47) kullandığı 35 S 01638 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü O.G. ile diğer minibüste yolcu olarak bulunan İ.K. (38) ve Z.A. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu kısa bir süre trafiğe kapandı.

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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