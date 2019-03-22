İzmir'de Servis Minibüsü Devrildi: 15 Yaralı
33 dakika önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda servis minibüsü devrildi.
İlk belirlemelere göre ters dönen minibüsteki 15 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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