İzmir'de Servis Minibüsü Devrildi: 20 Yaralı
49 dakika önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, down sendromlu öğrencileri taşıyan 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda devrildi.
Kazada ters dönen minibüsteki 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 15'i çevredeki hastanelere, hayati tehlikeleri bulunan 5 öğrenci ve öğretmen ise Çiğli
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:41 Kaynak: AA
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