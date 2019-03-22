Son Dakika Haberleri: İzmir'de Servis Minibüsü Devrildi: 20 Yaralı (3) - Başhekim İlker Kızıloğlu

İzmir'de Servis Minibüsü Devrildi: 20 Yaralı (3) - Başhekim İlker Kızıloğlu

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, down sendromlu öğrencileri taşıyan 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda devrildi.

Kazada ters dönen minibüsteki 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 15'i çevredeki hastanelere, hayati tehlikeleri bulunan 5 öğrenci ve öğretmen ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:56 Kaynak: AA

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