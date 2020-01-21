İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı 8 yaralı

20 dakika önce

İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralıİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sevrvis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sevrvis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kemalpasa - İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen İzmir'den Kemalpaşa istikametine giden içerisinde 23 işçinin bulunduğu 35 S 65136 plakalı servis minibüsü aynı yönde ilerleyen 35 GA 2918 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minübüsü yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 8 işçi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kemalpaşa - İzmir karayolunda yoğunluk yaşandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı 8 yaralı

Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:22 Kaynak: DHA
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