İzmir'de servisçilerden, 'S plaka ihalesi' eylemi - Son Dakika

İzmir'de servisçilerden, 'S plaka ihalesi' eylemi

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'S plaka' dağıtımı için ihaleye çıkacağını söyleyen servisçiler, minibüsleri ile eylem yaptı.

İzmir'de servisçilerden, 'S plaka ihalesi' eylemi, System.String[]

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'S plaka' dağıtımı için ihaleye çıkacağını söyleyen servisçiler, minibüsleri ile eylem yaptı. Pandemi nedeniyle uzun süredir çalışamadıklarını belirten servisçiler, İzmir'de plaka sayısının artacağını iddia ederek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Belediye önünde eylem yapan servisçilere, trafiği aksattıkları için polis tarafından ceza uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) servis sayılarını artırmak amacıyla toplantılar düzenlediğini belirten 'S plakalı' servis sahipleri, sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Pandemi sürecinde maddi ve manevi ağır bedeller ödediklerini öne süren servisçiler, belediyenin esnafın sıkıntılarını göz ardı ettiğini ileri sürdü. 'S plaka' ihalesinin bardağı taşıran son damla olacağını savunan servisçi Talat Toka, seslerine kulak verilmesini istedi.

'6 AYDIR ARAÇLAR BOŞ DURUYOR'Toka, pandemi sürecinde kontak kapattıkları için 6 aydır araçların boş durduğunu belirtip, "Belediyenin yeni bir plaka ihalesine çıkmak istemesine tepkiliyiz. Belediye yeni plakalar piyasaya sürecek ve bunları parayla satacak. Araçlarımız kapının önünde paslandı. Kredi borçlarımız var, vergi borçlarımız var. Bu kadar borcumuz varken, İzmir'deki servislerin yüzde 70-80'i çalışamazken belediyenin yeni bir ihale düzenlemek istemesini anlayamıyoruz. Evimizi nasıl geçindireceğiz diye düşünürken, belediye kaç plaka satacağının hesabını yapıyor. Rantın peşini bıraksınlar, esnafa yardımcı olsunlar" dedi. Yaptıkları eylem nedeniyle polisle de tartıştıklarını kaydeden Toka, "Biz devlete, polise mukavemet etmedik. Ama ceza yedik" dedi.'YENİ İHALEYE İHTİYAÇ YOKTU'Servisçi esnafından İmam Karakuş da "Araçlarımız 6 aydır kapının önünde yatıyor. İş yok, güç yok. Büyükşehir belediyesi 2S plaka' ihalesi açmak istiyor. Bunun için eylem yaptık. Eylemden sonra bize gösterilen yoldan evlerimize dağılacakken bir de trafiği aksattığımız gerekçesiyle 500'er lira ceza yazdılar. 15 kişiye ceza yazıldı. Ekmeğimizin peşindeyiz. İzmir'de şu an 'S plaka' ihalesine ihtiyaç yok" diye konuştu.'S plaka' ihalesi yapılacağı duyumunu aldıkları gerekçesiyle eylem yaptıklarını belirten Tuncay İstanbullu da şunları söyledi: "Allah sonumuzu hayretsin. Çocuklarımdan biri üniversite okuyor, diğeri de asker. Biz de mağduruz. Zaten 6 aydır servis araçlarımız yatıyor. Evimize nasıl ekmek götüreceğiz. Esnaf kefaletten 3 ay ertelemeli kredi çektik. Borcun ödeme zamanı geldi. Borcu ödeyemezsek ya arabayı satacağız ya da memlekette koyun besleyeceğiz."İZMİR BÜYÜKŞEHİR AÇIKLAMAİzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kentte hizmet verecek, 'S plakalı' servis aracı sayısının Ulaşım Ana Planı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde tespit edildiği belirtildi. İzmir Ticaret Odası, sanayi kuruluşları ve ilçe belediyelerinin bu yöndeki taleplerine de dikkat çekilen açıklamada, "Gerek 2019 nüfus ve ulaşım verileri, gerekse 2030 hedef yılı projeksiyonları dikkate alınarak kent genelinde 'S' plakalı servis aracı ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.Açıklamada, İzmir'i 2030 yılına hazırlamak ve yaklaşık 6 milyon kişinin yaşayacağı öngörülen bir şehrin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde önümüzdeki süreçte 'S' plakalı servis aracı sayısını artırmanın hedeflendiği kaydedildi. Kentlerin günlük yaklaşımlarla değil uzun vadeli planlarla yöneltilmesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, ihtiyaçların tespitinde halkın, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilçe belediyelerinin taleplerinin de dikkate alındığı belirtildi.İzmirlilerin yaşam kalitelerinin artırılmasının öncelikli amaç olduğu belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Ulaşım Ana Planı uluslararası düzeydeki akademisyenler ve konunun uzmanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından hazırlanan bilimsel bir çalışmadır. 2030 yılına kadar kentin ihtiyaç duyacağı ulaşım planlaması ile ilgili bir yol haritası niteliğindedir. 'S' plakalı servis aracı ihtiyacına yönelik projeksiyon da kentin gelişimi ve nüfus artışını içeren bu plan doğrultusunda oluşturulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren ve başlangıçta İl Trafik Komisyon Kararları ile sınırlandırılan 'S' plakaları sayıları, 'Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar' başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen esaslar çerçevesinde ihale yolu ile artırılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan ihalelerle 2010 yılında 700, 2016 yılında ise 300 adet 'S' plaka verilmiştir. Ayrıca 6360 sayılı yasa ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan Ödemiş, Tire, Bergama, Dikili ilçeleri tarafından yapılan 'S' plaka ihalelerinden alınan ve sadece sınır komşu ilçelerinde çalışma yetkisi bulunan 296 adet plaka ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 5 bin 849 'S' plaka bulunmaktadır. İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, sanayiciler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler, kent genelinde açılan yeni eğitim ve üretim tesislerinin yanı sıra pandemi süreciyle birlikte birçok fabrika ve işletmenin kendi servis ağını kurma gereksinimi bu alandaki ihtiyacı artırmış, İzmir Ulaşım Ana Planı ulaşım yatırım süreçleri, nüfus projeksiyonları ve ulaşım modeli kalibrasyonu kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda kent genelinde 'S' plakalı servis aracı ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle İzmir Ulaşım Ana Planı'nda belirlenen kent merkezine hizmet verecek şekilde il genelinde S plaka ihalesi öngörülmüştür."


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 14:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de servisçilerden, 'S plaka ihalesi' eylemi - Son Dakika
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