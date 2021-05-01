İZMİR'DE SESSİZ 1 MAYIS - Son Dakika

İZMİR'DE SESSİZ 1 MAYIS
01.05.2021 13:52
İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 'tam kapanmaya' denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene de kutlanamadı.
İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 'tam kapanmaya' denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene de kutlanamadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs 2021 saat 05.00'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent sessizliğe büründü. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları Gündoğdu Meydanı, bu yıl da salgın nedeniyle boş kaldı. Büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 2 senedir pandemi nedeniyle kutlanamıyor. Havadan dronla görüntülenen Gündoğdu Meydanı, sakinliğiyle dikkat çekti. Meydanda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişi görüldü.
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