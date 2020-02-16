İzmir'de 'Sevdiğine Koş' etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 'Sevdiğine Koş' etkinliği - Son Dakika

İzmir'de 'Sevdiğine Koş' etkinliği

14 dakika önce

İZMİR'de 'Sevdiğine Koş' adıyla düzenlenen etkinlikte, farklı iki noktadan koşmaya başlayan çiftler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda buluştu.

İzmir'de 'Sevdiğine Koş' etkinliği, System.String[]

İZMİR'de 'Sevdiğine Koş' adıyla düzenlenen etkinlikte, farklı iki noktadan koşmaya başlayan çiftler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda buluştu. Yüzlerce İzmirlinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen 'Sevdiğine Koş' etkinliği düzenlendi. Koşu için kayıt yaptıran yaklaşık 200 çift, saat 13.00'te Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi'nden bitiş noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na doğru koşmaya başladı. Koşuda; Üçkuyular'dan başlayanlar 3,5 kilometre, Konak'tan başlayanlar ise 2,5 kilometre mesafe katederken, meydana ulaşanlar, karşı yönden koşmaya başlayan partnerini bekledi. Partneri gelenler, bitiş noktasını el ele geçti. Etkinliğe katılanlardan bazıları, çocuklarıyla koşarken eşi, sevgilisi, kardeşi, arkadaşı, annesi, ve babası ile koşanlar da oldu.

Koşuya katılan Elif- Serhat Acar çifti, organizasyonun her sene yapılmasını istedi. Elif Acar, "İlk kez bu kadar hızlı koştum. Koşudan önce eşimle planlama yapmıştık ve ona göre hareket ettik" derken, eşi Serhat Acar ise "Çok güzel bir organizasyon. İlk kez bu kadar hızlı koştum. Çocuklarımızdan dolayı geç geldik ama çok keyifliydi. Her sene yapılmasını istiyoruz" dedi.

Koşuya kızıyla birlikte katılan Basri Şen (42) de "Bu tarz bir organizasyon yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kızımla koştuğum için büyük keyif aldım" diye konuştu.

Nehir Şen (12) de babasıyla koştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Ahmet Kaplan (42) da "Güzel bir koşuydu. Sevdiğimize koştuk. Spor dışında birlikte bir şey yapabilme duygusu çok önemliydi" derken, Dilek Gürler (42) ise "Etkinliğe beraber katılmış olmak çok keyifliydi. Varış noktasına ilk ben geldim. O yüzden beklemek biraz stresliydi. 'Neden geç kaldın' diye sordum" dedi.


Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı
Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı 100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:04:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 'Sevdiğine Koş' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]