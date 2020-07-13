İzmir'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Durumu fark ederek tırı yolun kenarına çeken Harun T, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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