Son Dakika Haberleri: İzmir'de Seyir Halindeki Kamyonet Küle Döndü

İzmir'de Seyir Halindeki Kamyonet Küle Döndü

13 dakika önce

İzmir'de seyir halindeki kamyonet küle döndüİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otoyolda seyreden bir kamyonet alev aldı, sürücü yangından yara almadan kurtulurken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de seyir halindeki kamyonet küle döndü

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otoyolda seyreden bir kamyonet alev aldı, sürücü yangından yara almadan kurtulurken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 14.30 sularında İzmir Çevreyolunda meydana geldi. Bayraklı yönüne seyreden M.A. idaresindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Durumu çabuk fark eden sürücü, aracını yl kenarına çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine otoyola gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kamyonet küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Yerel
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