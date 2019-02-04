Son Dakika Haberleri: İzmir'de Seyir Halindeki Otobüs Yandı

İzmir'de Seyir Halindeki Otobüs Yandı

1 saat önce

İzmir'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de Seyir Halindeki Otobüs Yandı, System.String[]
İzmir'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra park edilmek üzere Çiğli'deki ESHOT garajına giderken Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında alev aldı.

Alevleri fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu. Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güncel
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