İzmir'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İzmir'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sadullah Engin yönetimindeki 42 ADG 865 plakalı otobüsün motor bölümü Bergama Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü Engin, otobüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü.

Dikili ilçesindeki bir serada çalışan işçilerin servisi olarak kullanılan otobüste olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

İtfaiye, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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