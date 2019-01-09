İzmir'de Seyir Halindeki Otomobil Bir Anda Alev Aldı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olayda herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Hava Eğitim Komutanlığı yakınında meydana geldi. Balıkesir'de öğrenci oldukları öğrenilen Baran Tüfekçi (18) ve arkadaşı Mustafa Keser (19), Balıkesir'de bir otomobil kiralayarak İzmir'e gezmeye geldi. Baran Tüfekçi idaresindeki 10 BEH 69 plakalı kiralık otomobil, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Tüfekçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil orta refüje çarptı. Araçtan inen iki arkadaş, olay yerinden uzaklaşarak kazayı yara almadan atlattı. Yangın kısa sürede büyürken, otomobilde patlama meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayda herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yaşadığı olayın şokunu atlatamayan sürücü Baran Tüfekçi, "Seyir halindeyken otomobilden bir yanık kokusu geldi. Sonra bir anda otomobil alev aldı. Panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili çarptık. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki yangın daha da büyüdü. Hemen araçtan indik yangın tüpünü almaya giderken bir anda patlama oldu. Biz o anda otomobilden uzaklaştık tamamen yanıyordu" dedi.

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