İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika

İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.


Yangın, saat 16.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzeri Menemen 2. Sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Aliağa'dan İzmir istikametine gitmekte olan A.T. (56) yönetimindeki 35 AG 9064 plakalı tırın kupa kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonrasında tamamen söndürülen araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı.


Yangın nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapatılan Çanakkale–İzmir Karayolu, tırın olay mahallinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?
Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında Uzun zamandır görüntülenemiyorlardı! Duygu'nun memleketinde oraya çıktılar Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı

Son Dakika Haberleri
02:30 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:30 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:08 Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika Haber
02:04 Sözcü Aksoy: AB, hukuka uygunluk adına hüküm veremez - Son Dakika Haber
01:28 Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 05:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]