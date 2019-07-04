Son Dakika Haberleri: İzmir'de seyir halindeki tır yandı
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İzmir'de seyir halindeki tır yandı

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de seyir halindeki tır yandı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 5. Sanayi Sitesi karşısında meydana gelen olayda, kullandığı tırdan dumanların yükseldiğini fark eden şoför, aracı park etti.
Alevler bir anda tırın kupasını sarınca çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yangına araçtaki elektrik aksamında meydana gelen kısa devrenin neden olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:48 Kaynak: AA
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