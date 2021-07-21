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İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

21.07.2021 20:57
İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sertkaya idaresindeki Didim'den Bartın'a giden 78 SR 092 plakalı yolcu otobüsü, İzmir- Aydın otoyolunun 25. kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına park ederek 13 yolcunun araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Otobüsün muavini Metin Şıklı, AA muhabirine, arkadaki sürücülerin korna çalmaları üzerine yangını fark ettiklerini ve bunun üzerine aracı durdurup yolcular ve eşyalarını tahliye ettiklerini söyledi.

Şıklı, otobüste bulunan yangın tüpleriyle olaya müdahale ettiklerini ancak yangını söndüremediklerini dile getirdi.

ünün, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında arka tekerleği patladı.

Bu sırada tekerlek kısmında dumanlar yükselen otos yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika


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