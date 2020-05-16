İzmir'de sıcak hava rekor seviyede - Son Dakika

İzmir'de sıcak hava rekor seviyede

Meteorolojiden alınan verilere göre İzmir'de hava sıcaklığı rekor seviyede.

İzmir'de sıcak hava rekor seviyede, System.String[]

Meteorolojiden alınan verilere göre İzmir'de hava sıcaklığı rekor seviyede. Mayıs ayının ortasında ağustos ayını aratmayan sıcaklık, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de bölgeyi etkilemeyi sürdürecek. Sıcak havanın etkisiyle Konak Meydanı'nda bulunan güvercinler, havuza girip su içerek serinlemeye çalıştı.

Günler öncesinden uyarıların yapıldığı sıcak hava dalgası yurda giriş yaptı. Bugün ve yarınki hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar ciddi şekilde artacak, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de sıcak hava yurdu etkilemeye devam edecek. 37 derece olarak ölçümlenen mayıs ayı rekorunun bugün ve yarın aşılması bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün İzmir'de ölçülecek en yüksek sıcaklık 38 derece iken hissedilen sıcaklığın ise 44 derece olduğu belirtildi. Sıcak havanın yoğun biçimde hissedileceği İzmir'de yarın en yüksek sıcaklık 37 iken hissedilen sıcaklığın ise 41 derece olacağı öğrenildi.

Konak Meydanı'nda güvercinler havuzda su içti

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İzmir'de Konak Meydanı yine güvercinlere kaldı. Sıcak havanın etkisiyle meydanda bulunan havuzda serinleyen güvercinler, yine havuzdan su içerek susuzluklarını giderdi. - İZMİR

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 04:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sıcak hava rekor seviyede - Son Dakika

Son Dakika

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı         
22:33
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü         
22:31
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya         
22:26
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı         
21:24
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı         
21:17
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu         
21:14
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı         
20:58
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:52
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak? Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı         
19:40
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı         
18:54
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı         
17:15
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 23:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de sıcak hava rekor seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]