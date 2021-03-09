İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam - Son Dakika

İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam

09.03.2021 15:32
İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bir firma, şiddet mağduru olan, ekonomik zorluk yaşayan ve eşinden boşanmış kadınları bünyesinde istihdam etmeye başladı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bir firma, şiddet mağduru olan, ekonomik zorluk yaşayan ve eşinden boşanmış kadınları bünyesinde istihdam etmeye başladı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, işletme sahiplerine iş yeri ruhsatını teslim etti, teşekkür etti.

Gaziemir'de faaliyet gösteren ve medikal tekstil ürünleri üreten özel bir firma, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınların hayatına dokunuyor. Eylem Aydınalp yönetiminde faaliyet gösteren ve 20 kadın çalışanı bulunan firma; şiddete uğrayan, ekonomik zorluk yaşayan ve eşinden boşanmış kadınlara istihdam imkanı tanıyor. Gaziemir Belediyesi de eleman ihtiyacını gidermesi için iş yerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda işletme, Gaziemir Belediyesinin CV Bank birimine iş başvurusu yapan ve aranan koşulları sağlayan 6 kadını bünyesinde iş sahibi yaptı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde söz konusu firmayı ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, işletme sahibine sürpriz yaptı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını teslim etti. İş yerindeki kadın çalışanlarla da bir araya gelen Başkan Arda, kadınlara hediyeler verdi, Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

"İyi ki böyle insanlar var"

Kadın cinayetlerine ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Halil Arda, kadınların mücadele ettiklerinde ve birlik olduklarında üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi.

İşletmede çalışan kadınlarla sohbet eden Başkan Arda, "Bugün buralarda çalışıyorsanız, haklar elde ettiyseniz 167 yıldır mücadele eden kadınların sayesinde. Birçok hakkı elde ettiniz; ama yeterli mi? 'Hayır, değil'. Kadının hayatın her yerinde olması gerekiyor. Bugün ülkeleri yöneten, uçak kullanan, körüklü otobüs kullanan kadınlar var. Kadınlar her alanda başarılı oluyorlar. Kadınların ayakta durabilmesi için ekonomik özgürlüklerini de kazanmış olmaları gerekiyor. Bu anlamda sizlerle çalışmayı tercih eden iş verenlerinize teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam
İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam
İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam

Halil Arda, İstihdam, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de şiddet mağduru kadınlara istihdam - Son Dakika


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