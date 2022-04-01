İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

01.04.2022 14:47

İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İZMİR - İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji tarafından dün İzmir için fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Sabah saatlerinde de fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

Kuvvetli rüzgarın bugün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

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Fırtına, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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