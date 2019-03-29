Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (EK)BİR EVİN BALKON DUVARI ÇÖKTÜİzmir'de, gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırıp, saatte 55 kilometreyi bulan hızla esen rüzgar nedeniyle, Karşıyaka ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bir evin balkon duvarı çöktü.

İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (EK)

BİR EVİN BALKON DUVARI ÇÖKTÜ

İzmir'de, gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırıp, saatte 55 kilometreyi bulan hızla esen rüzgar nedeniyle, Karşıyaka ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bir evin balkon duvarı çöktü. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan iki dairenin balkonunu birbirinden ayıran ve şiddetli esen rüzgara dayanamayıp blok şeklinde çöken duvar, şans eseri balkon demirlerine takılı kalıp aşağı düşmeyince, facianın eşiğinden dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen iftaiye ekiplerini çalışmasıyla, duvar düştüğü yerden kaldırıldı.

BORNOVA VE TORBALI'DA DA ETKİLİ OLDU

Bornova'daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi de, fırtınadan payını aldı. Bir işhanının çatısındaki mebran kaplamanın bir bölümü, rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp, uçtu. Olayla ölen ya da yaralanan olmadı.

Rüzgar, Torbalı ilçesinde de etkili oldu. Torbalı-İzmir Karayolu üzerindeki bir trafik lambası fırtına nedeniyle koptu. Kabloları kopmadığı için bağlı olduğu direkten düşmeyen ve sallanarak tehlike saçan trafik lambası, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla söküldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşkence Ettiği Oğlu Ölen Anne Tutuklandı Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburtlu Yusuf'a Yapılanla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]