Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi (2)

İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi (2)

1 saat önce

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORİzmir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi (2), System.String[]
RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetini artırarak devam edecek. Saatte 75 ile 90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına nedeniyle sıcaklıkların düşeceğini ve İzmir, Manisa, Balıkesir'in iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli zirai don riskinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçileri, gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:50 Kaynak: DHA

Sabah, İzmir, Güncel
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