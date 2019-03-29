İzmir'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi (2)
1 saat önce
RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORİzmir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR İzmir
'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetini arttırarak devam edecek. Saatte 75 ile 90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın, yarın (cumartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına nedeniyle sıcaklıkların düşeceğini ve İzmir, Manisa
, Balıkesir
'in iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli zirai don riskinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçileri, gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.
Şiddetli rüzgar İzmir'in Aliağa
ilçesinde de etkili oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:54 Kaynak: DHA
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