İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi - Son Dakika
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İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi

19.05.2022 17:12

İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdiİZMİR İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Balçova ilçesine bağlı İnciraltı sahilinde bulunan turistik tekneyi devirdi, yan yatan teknenin bir bölümü su aldı.

İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi

İZMİR İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Balçova ilçesine bağlı İnciraltı sahilinde bulunan turistik tekneyi devirdi, yan yatan teknenin bir bölümü su aldı.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Gece 02.00 sıralarında Balçova ilçesine bağlı İnciraltı sahilinde bulunan bir teknenin halatı, rüzgarın şiddeti ile koptu. Halatın kopması üzerine balık ekmek satışının da yapıldığı turistik tekne yana devrildi. Teknenin bir bölümünün su altında kaldığı görüldü. Tekne devrildiği saatlerde içerisinde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmadı.

"Denizin şakası olmuyor"

Kendisinin de tekneci olduğunu belirten Turgut Üçkardeşler, "Tekneyi yeni gördüm ve çok üzüldüm. Benim de teknem var ve şu an bakımda. Fırtına ve rüzgar sebebiyle ön taraftaki halat, rüzgar ve dalgaya dayanamayıp kopmuş ve tekne bu hale gelmiş. Denizin ve bu havaların şakası olmuyor" dedi. 19 Mayıs'ın tatil olmasını fırsat bilip İnciraltı sahiline gezmeye gelen vatandaşlardan İrfan Sunlu da "Gezmek için sahile geldik. Tekneyi görünce şaşırdık. Yan yatmış ve içerisine su girmiş. Vatandaşlar da geçerken merak edip bakıyor. Hava çok rüzgarlı. Bugün tatil, güneşli bir hava bekliyorduk ama rüzgarlı bir havaya denk geldik" diye konuştu.

İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi
İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi
İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi
İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi
İzmir'de şiddetli rüzgar tekne devirdi

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Kaynak: İHA

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