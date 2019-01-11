Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağış

İzmir'de Şiddetli Yağış

59 dakika önce

İzmir'de şiddetli yağış etkili oluyor.

İzmir'de Şiddetli Yağış, System.String[]
İzmir'de şiddetli yağış etkili oluyor.

Kentte gece yarısından sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale etmek için sürücülere uyarılarda bulundu.

Gaziemir ilçesinde ise su birikintisinde kalan bir taksi çekici yardımıyla kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su baskını yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Halkapınar, Konak, İzmir, Güncel
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