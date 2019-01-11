İzmir
'de şiddetli yağış etkili oluyor.
Kentte gece yarısından sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak
ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar
semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar
Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale etmek için sürücülere uyarılarda bulundu. Gaziemir
ilçesinde ise su birikintisinde kalan bir taksi çekici yardımıyla kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su baskını
yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.