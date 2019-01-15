Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağış Düden Oluşturdu

İzmir'de Şiddetli Yağış Düden Oluşturdu

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle düdenler oluştu.

İzmir'de Şiddetli Yağış Düden Oluşturdu, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle düdenler oluştu.

Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden Menderes'te bazı tarım arazileri su altında kaldı, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karakuyu Mahallesi'nde de sıra dışı görüntüler meydana geldi.

Köy çıkışındaki arazide oluşan düdenler, yağış nedeniyle suyla doldu.

Belediye önlem aldı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Karakuyu Mahallesi'nde 12 düden oluştuğunu dile getirerek "Bu kadar yoğun yağış almadığı için bugüne kadar bu doğal kuyular gün yüzüne çıkmamıştı. Yoğun yağış nedeniyle ortaya çıktı. Zabıtamızı görevlendirdik. Bölgede çökme olmaması, can kaybı yaşanmaması için önlemler alıyoruz." diye konuştu.

Soylu, aşırı yağış nedeniyle sera ve tarım arazilerinin de zarar gördüğünü aktararak çiftçilerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Aşırı yağış ve düdenler nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Soylu, "İnsanlar yolda durup fotoğraf çekimi yapıyor ama çok fazla yaklaşmamalılar." dedi.

Bölgedeki çiftçilerden 73 yaşındaki Hasan Torun ise tüm hayatı boyunca doğal kuyuların sadece 1 kez yıllar önce gördüğünü şimdi yolun kapanmasından korktuklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:45 Kaynak: AA

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