İzmir'de Şiddetli Yağış Raporu: 1 Aylık Yağmur 3 Günde Geldi

İzmir'de, 3 gündür aralıksız devam eden kuvvetli yağış hız kesmedi.

İzmir'de, 3 gündür aralıksız devam eden kuvvetli yağış hız kesmedi. Geçtiğimiz yıl ocak ayı ortalaması 172 kilogram olurken, sadece son 3 günde kentin pek çok bölgesinde metrekareye 250 kilograma yakın yağış düştü. Büyükşehir belediyesi ekipleri, kentin dört bir yerinde sel suları ve heyelan nedeniyle kapanan yolları açma, dereleri temizleme, su çekme, devrilen ağaçları kaldırma ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.



İzmir'de son 3 gündür neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili tüm birimler ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, son 3 günü teyakkuzda geçirdi. Bazı ilçelerde dağdan gelen sel suları ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanırken, bazı bölgelerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.



Uzun dönem (1938-2017) istatistiklerine göre, İzmir'de ocak ayı boyunca toplam yağış miktarı ortalama 133.2 kilogram olurken, 2019 Ocak ayının ilk 12 gününde, kentin pek çok bölgesinde metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağış düştü. Bu yağışların çok önemli bir kısmı da son 3 gün içinde gerçekleşti. Böylece İzmir'e 3 gün içinde 1 aylık yağmur yağdı. Karabağlar 254.8, Gaziemir 238.6, Buca 235.7, Menderes 235.7, Narlıdere 222.1, Balçova 204.2 kilogram yağış aldı.



30 ilçede seferberlik



Yağışların başladığı 9 Ocak gecesinden bu yana sahada aralıksız görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 30 ilçede birden adeta seferberlik ilan etti. Torbalı'dan Kınık'a, Seferihisar'dan Foça'ya, kent merkezinden Kemalpaşa'ya kadar kentin pek çok noktasındaki yüzlerce olaya müdahale eden büyükşehir ekipleri, 2 bin personel ve 500 araçla selden ve heyelandan kapanan yollara ve taşan derelere müdahale etti; su çekme, devrilen ağaçları kaldırma, kar küreme, tuzlama ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. - İZMİR

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