Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağış Sonrası Düden Oluşması

İzmir'de Şiddetli Yağış Sonrası Düden Oluşması

15 dakika önce

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan düdenlerin korunması ve jeopark olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir'de Şiddetli Yağış Sonrası Düden Oluşması, System.String[]
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan düdenlerin korunması ve jeopark olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Murathan, yaptığı yazılı açıklamada, zeminde oluşan çöküntünün halk arasında "su yutan" olarak adlandırılan güncel bir düden oluşumu olduğunu anlattı.

Bölgenin jeolojik açıdan tektonik hareketler sonucu çökmüş bir karst ovası niteliği taşıdığını aktaran Murathan, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu alan aşırı yağışlarla bir göl haline gelmekte, göl suları bu bölgede tespit edilen 13 düden ile yer altına girmektedir. Bu bölgedeki yer altı büyük mağara sistemleri karst kanalları ve sifon yapılarını içermektedir. Yağışlarla yaklaşık 18 milyon metreküp biriken su, bu düdenlerle yer altına girmekte, yer altındaki kanallarla Selçuk bölgesindeki büyük oranda Zeytinköy kaynakları ve az sayıda da denizaltı kaynaklarıyla boşalmaktadır."

Murathan, düdenlerin incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bölge benzer düden oluşumlarına da açık olup, herhangi bir risk oluşturmaması için özel olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Bu bölgede 8 bin hektar arazi, yer üstü sularının düdenlere boşalmasıyla oluşan yer altı sularından beslenmektedir. Bölgede kuyular açılarak düdenlerden beslenen yer altı suyu hem içme hem de sulama amaçlı kullanılmaktadır. Bu alanda bulunan düdenler jeolojik özellikleri nedeni ile özgün karstik yapılar olup, mutlaka korunması gereken alanlardır ve bu alanların jeopark olarak değerlendirilmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için önemlidir."

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle düdenler oluşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Karakuyu, Menderes, İzmir, Güncel
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