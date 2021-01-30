İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

30.01.2021 16:47

İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar adeta göle döndü.

İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

İZMİR - İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar adeta göle döndü. Pek çok ilçede su taşkınları yaşanırken, bazı ilçelere ise dolu yağdı.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Bornova, Gaziemir, Buca, Çiğli gibi ilçelerde su taşkınları yaşandı. Yağmurdan nasibini otobüsler de aldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün içinin su aldığı görüldü. Öte yandan Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde dolu da yağdı. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar için olumsuz bir duruma neden olmayan yağış, devam ediyor.

İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Çiğli, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika


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