Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağışla Düden Oluşması

İzmir'de Şiddetli Yağışla Düden Oluşması

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan düdenler yeniden su almaya başladı.

İzmir'de Şiddetli Yağışla Düden Oluşması, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan düdenler yeniden su almaya başladı.

Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden Menderes'e bağlı Karakuyu Mahallesi'nde bazı tarım arazilerinin su altında kalması sonucu meydana gelen sıra dışı görüntüler ilgi çekiyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köy çıkışındaki arazide oluşan düdenlere tekrar su gitmeye başladı.

Düdenlerde oluşan su akıntısı drone ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Karakuyu, Menderes, İzmir, Güncel
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