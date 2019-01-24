İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (2)
34 dakika önce
YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDIİzmir'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Mersinli Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla dolarken, rögarlar taştı.
YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI İzmir
'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Mersinli
Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla dolarken, rögarlar taştı. Su dolan Yunuslar
Kavşağı, trafiğe kapatılırken, itfaiye ve polis ekipleri de giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Belediye ekipleri, yağmur sularını tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:44 Kaynak: DHA
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