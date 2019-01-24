Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (2)

İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (2)

34 dakika önce

YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDIİzmir'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Mersinli Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla dolarken, rögarlar taştı.

İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (2), System.String[]
YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle  Mersinli Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla dolarken, rögarlar taştı. Su dolan Yunuslar Kavşağı, trafiğe kapatılırken, itfaiye ve polis ekipleri de giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Belediye ekipleri, yağmur sularını tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:44 Kaynak: DHA

Mersinli, Yunuslar, İzmir, Güncel
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