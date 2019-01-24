İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (3)

İZMİR SON 38, MANİSA SON 74 YILIN REKOR YAĞIŞINI ALDIİzmir ve Manisa'ya, bir süredir etkili olan sağanakla rekor düzeyde yağış düştü.

İZMİR SON 38, MANİSA SON 74 YILIN REKOR YAĞIŞINI ALDI



İzmir ve Manisa'ya, bir süredir etkili olan sağanakla rekor düzeyde yağış düştü. Meteoroloji İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu ayki yağışlarla İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı oldu. Metrekareye göre, 1- 24 Ocak'ta Konak'a 299,3, Seferihisar'a 320,8, Narlıdere'ye 334,6, Kemalpaşa'ya 405,6, Karşıyaka'ya 182,4, Manisa'ya ise 309,6 kilogram yağış düştü.

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