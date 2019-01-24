Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (4)

İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (4)

54 dakika önce

EVDE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI JANDARMA KURTARDIİzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki Mahallesi'nde, yolların yağmur sularıyla tıkandığı evinde mahsur kalan yaşlı adam, durumu jandarmaya bildirdi.

İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı (4), System.String[]
EVDE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI JANDARMA KURTARDI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki Mahallesi'nde, yolların yağmur sularıyla tıkandığı evinde mahsur kalan yaşlı adam, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi'nden iş makinesi istedi. Kısa süre içinde getirilen iş makinesiyle ismi öğrenilemeyen yaşlı adamın evine gidildi. Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen ve ihtiyaçları giderilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

Yelki, Güzelbahçe, İzmir, Jandarma, Güncel
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