İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

10.04.2022 03:56
İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ağaca çarptı.

İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı çift, bulundukları yerden çıkarılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu koltuğunda oturan eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift sıkıştıkları yerden kurtarıldı

İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı çifti bulundukları yerden kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yaralı karı-koca araçtan çıkarılarak ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle caddede yaklaşık 45 dakika boyunca araç yoğunluğu oluşurken, polis tarafından kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen aracı tespit etme çalışmalarının sürdüğü ve çok yönlü olarak çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı
İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı
İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

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Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı

Otomobil, Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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