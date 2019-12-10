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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız silah ticareti yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız silah ticareti yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Menemen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Asarlık Gölcük Mahallesi'nde Kenan P.'nin (23) ruhsatsız silah ticareti yaptığına yönelik ihbar aldı. Adrese yönelik düzenlenen operasyonda, 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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