İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçaklığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:32 Kaynak: AA
Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçaklığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Menemen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asarlık Gölcük Mahallesi'nde K.P'nin (23), ikametinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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