İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.C'ye ait ikamette yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 550 tabanca fişeği, 11 AK47 fişeği, 2 tüfek, 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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