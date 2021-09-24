İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.C'ye ait ikamette yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 550 tabanca fişeği, 11 AK47 fişeği, 2 tüfek, 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.C'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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