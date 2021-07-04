İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Türkmen ve Küsküt mahallelerinde belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonda yakalanan B.Ü. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ödemiş'te 2 Temmuz'daki operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde ele geçirilen 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 1 tabanca ve kurusıkıyı tabancaya çevirme işlemine yarayan malzemeye el konulmuştu.